Вячеслав Макаров наградил маму Георгия Полтавченко

СЕГОДНЯ 12:44 2018-11-13T12:44:42+03:00

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Герои среди нас. С таким посылом в Петербурге снимают цикл программ, посвященным выдающимся людям города. Раз в год в Театре юных зрителей имени Брянцева собираются многочисленные зрители, а также сами участники съемок.

- В этом году мероприятие было посвящено теме освоения человеком неба и космоса, а также гражданской авиации, - сообщает пресс-служба Законодательного собрания Петербурга.

Стоит сказать, что передача снимается при поддержке городского комитета по культуре, а также ЗакСа Северной столицы. И не удивительно, что одним из присутствующих в зале ТЮЗа оказался глава парламента Петербурга Вячеслав Макаров.

- Хочу пожелать присутствующим здесь юношам и девушкам: возьмите героев себе за образец. И пусть ваши дела и поступки будут посвящены великой цели – служению Родине! - обратился с приветственной речью к участникам съемок председатель ЗакСа.

Но на этом участие Вячеслава Макарова в мероприятии не закончилось. Помятуя о теме программы, он пригласил на сцену ветерана «Аэрофлота» Нину Полтавченко, которая кроме жизни, отданной авиации, смогла воспитать и достойного сына – Георгия Полтавченко, долгие годы руководившего Петербургом.

Глава парламента сердечно поблагодарил Нину Ивановну за все и вручил ей золотую медаль Законодательного Собрания Санкт-Петербурга.