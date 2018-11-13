Мост на Волхонском шоссе в Петербурге отремонтируют за 44 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 13:17 2018-11-13T13:17:24+03:00

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Автомобильный мост на Волхонском шоссе, построенный больше тридцати лет назад и давно требующий ремонта, вскоре получит вторую жизнь. Власти Петербурга объявили электронный аукцион на право заняться реконструкцией переправы через безымянный ручей у платформы Александровская в Пушкине.

- Сооружение построено в послевоенные годы как временное. Технической документации строительства объекта не сохранилось. С 2001 года мост эксплуатирует «Мостотрест», - сообщает пресс-служба Смольного.

Впрочем, на самом сайте «Мостотреста» указаны немного другие данные. По их сведениям, мост создан в 1982 году по проекту Ленмосттреста.

Но, в любом случае, маленькая – всего 19 метров в длину и 4,7 метра в ширину переправа, давно требовала к себе внимания. Планы по ремонту были озвучены еще в 2001 году, но до дела дошло только сейчас.

Согласно заявке, Петербург готов заплатить подрядчику не больше 44,8 миллиона рублей. Победителем аукциона станет тот, кто предложит меньшую цену. Завершить все работы надо до декабря 2019 года.