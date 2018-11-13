На Васильевском острове «металлисты» украли 380 метров забора

СЕГОДНЯ 13:41 2018-11-13T13:42:03+03:00

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Полиция Василеостровского района ищет предприимчивых сборщиков металла, которые под шумок демонтировали почти 400 метров стального заборчика и увезли его в неизвестном направлении. Пропажей озаботились сотрудники местной жилконторы.

- 12 ноября в правоохранительные органы обратилась представительница муниципальной администрации, которая пожаловалась на исчезнувшие металлоконструкции, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу.

По словам женщины, заборчик, установленный вдоль пешеходных дорожек на Железнодорожной улице, внутри двора на Морской набережной и ограждение детской площадки на Кораблестроителей похитили в период с 7 по 9 ноября.

Стражи порядка установили, что в темное время суток некие люди загрузили металл в кузов «Газели», после чего уехали в неизвестном направлении. Сейчас полиция устанавливает размер ущерба и проводит проверку до факту происшествия.