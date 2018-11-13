Съемки фильма «Дылда» на три дня ограничат проезд в центре

СЕГОДНЯ 16:16 2018-11-13T16:16:51+03:00

Ни поездить, ни постоять: в эти же дни введут запрет на парковку Фото: Евгения ГУСЕВА

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Киносъемки на три дня вытеснят автомобилистов с ряда улиц в центре Петербурга. Компания «Твин Медиа» будет работать над фильмом «Дылда» 16, 17 и 18 ноября.

– Движение транспорта будет прекращено с шести часов утра 16 ноября до десяти часов вечера 17 ноября по Перекупному переулку (от Херсонской до Конного) и по Херсонской улице (в направлении от Бакунина к Исполкомской вдоль дома 12/13 по Перекупному), – сообщают в Комитете по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга. – А с трех часов утра до десяти часов вечера 18 ноября проезда не будет по улице Чапаева (от Куйбышева до Большой Посадской) и улице Котовского (от Большой Посадской до улицы Мира).

Ни поездить, ни постоять: в эти же дни введут запрет на парковку. Он коснется улиц Чапаева и Котовского на тех же отрезках, парковаться здесь нельзя будет с трех часов дня 16 ноября до трех ночи 18 ноября.

Перекупный и Херсонская будут закрыты для стоянки авто с полуночи 15 ноября до шести утра 16 ноября.