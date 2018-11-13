Смольный выделит на ремонт школьных стадионов более ста миллионов рублей
Депутаты петербургского парламента Денис Четырбок и Михаил Барышников спросили у врио губернатора Александра Беглова, какова судьба школьных стадионов. За последние одиннадцать лет их построили 619 штук, но 248 из них уже нужен ремонт – замена покрытия и починка оборудования.
– Спортивные площадки приходят в негодность, и только смекалка и самоотверженность работников школ спасают от полного износа, – отмечают депутаты.
Градоначальник успокоил: деньги на ремонт школьных стадионов будут. По результатам проверок, сейчас ремонта требуют 190 стадионов. На это, по прикидкам Беглова, нужно более миллиарда рублей.
Но на следующий год в бюджете запланировали свыше 107 миллионов рублей. На эти деньги на самых потрепанных площадках заменят искусственное покрытие, спортивное оборудование и частично ограждения.
При этом Беглов отметил, что нужно пересмотреть систему содержания пришкольных стадионов. Для этого в правительстве уже подготовили проект постановления с целым комплексом мер.