Смольный выделит на ремонт школьных стадионов более ста миллионов рублей

СЕГОДНЯ 16:51 2018-11-13T16:51:05+03:00

На починку всех изношенных школьных стадионов нужно свыше миллиарда

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Депутаты петербургского парламента Денис Четырбок и Михаил Барышников спросили у врио губернатора Александра Беглова, какова судьба школьных стадионов. За последние одиннадцать лет их построили 619 штук, но 248 из них уже нужен ремонт – замена покрытия и починка оборудования.

– Спортивные площадки приходят в негодность, и только смекалка и самоотверженность работников школ спасают от полного износа, – отмечают депутаты.

Градоначальник успокоил: деньги на ремонт школьных стадионов будут. По результатам проверок, сейчас ремонта требуют 190 стадионов. На это, по прикидкам Беглова, нужно более миллиарда рублей.

Но на следующий год в бюджете запланировали свыше 107 миллионов рублей. На эти деньги на самых потрепанных площадках заменят искусственное покрытие, спортивное оборудование и частично ограждения.

При этом Беглов отметил, что нужно пересмотреть систему содержания пришкольных стадионов. Для этого в правительстве уже подготовили проект постановления с целым комплексом мер.