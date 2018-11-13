На намыве Васильевского вместо незаконной парковки появился парк

СЕГОДНЯ 18:02 2018-11-13T18:02:16+03:00

Городскую землю, где должна была быть зеленая зона, сдали в субаренду. Фото: Пресс-служба вице-губернатора Игоря Албина

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Пока набережная намыва Васильевского острова только думает превратиться в серию парков, один на искусственной земле только что появился. Речь идет об участке на Невской губе, где работала сомнительная автопарковка.

Жители намыва долго доказывали, что им нужен сквер, а не очередная стоянка. В июне вице-губернатор Игорь Албин по итогам очередного объезда поручил выяснить, по какому праву участок занимают машины, а не деревья. Оказалось, что городскую землю сдали в субаренду индивидуальному предпринимателю. Вот только по проекту здесь должна была быть не стоянка, а зеленая зона.

– Комитет по градостроительству и архитектуре разработал концептуальные предложения по благоустройству освобожденной от несанкционированной парковки территории, а также организован контроль над ходом работ, – отмечают в Смольном.

В итоге на месте автостоянки появился небольшой парк. Высадили 237 деревьев: 165 мелколистных лип и 72 клена. Расставили 24 скамейки и 18 урн. А в конце зажгли 24 фонаря.