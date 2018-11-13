2018-11-13T18:23:18+03:00
Общество

Из Петербурга в Невскую Дубровку пустят метеоры

У Невского пятачка построят причал для пассажирских лайнеров
Анна ПОСЛЯНОВА
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Первые теплоходы смогут швартоваться к новой пристани уже следующим летомПервые теплоходы смогут швартоваться к новой пристани уже следующим летомФото: Антон ПИКУС
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Из Петербурга до Невского пятачка можно будет домчаться на метеоре. В Ленобласти приступили к предпроектным работам строительства нового причала для пассажирских лайнеров на Неве, в Невской Дубровке: там начались геологические изыскания. Первые теплоходы смогут швартоваться к новой пристани уже следующим летом.

– Рассматриваем вариант возведения причала на правом берегу Невы, напротив мемориала «Героям Метростроя», – рассказал замначальника управления по транспорту Ленобласти Михаил Присяжнюк. – Мы рассчитываем, что он сможет принимать одновременно как большие лайнеры, так и малые типы пассажирских судов. Как один из вариантов – прямой маршрут «метеоров» из Петербурга по Неве.

Проект подготовят до конца года, а весной приступят к строительству. Причал соорудят на деньги инвестора. По прикидкам, на это уйдет шестьдесят миллионов рублей.

Строить речные причалы Ленобласть активно начала в прошлом году: они уже появились в Старой Ладоге, в Свирьстрое и в крепости Орешек. В Шлиссельбурге, к слову, в следующем году организуют еще и вертолетную площадку. Цель – создать целую сеть причалов. На это в ближайшие пять лет инвестор потратит миллиард рублей.

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