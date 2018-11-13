С НИИ в пользу Минобороны взыскали 8,5 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 19:01 2018-11-13T19:01:31+03:00

Институт радионавигации и времени не успел выполнить госзаказ вовремя

Изменить размер текста: A A

Проблемы с пунктуальностью возникли у НИИ радионавигации и времени: ученые не успели в срок выполнить заказ Министерства обороны России. Министерство заключило с институтом госконтракт на опытно-конструкторские работы. Но результат получило с опозданием.

– Институт нарушил сроки, что послужило поводом для судебного разбирательства, – сообщают в пресс-службе Управления Федеральной службы судебных приставов по Петербургу. – Решением Арбитражного суда города Москва с научного института взыскали 8,5 миллиона рублей неустойки.

Но закрыть долги вовремя в Институте радионавигации и времени тоже не смогли. В дело вступили приставы.

Инспекторы доходчиво объяснили, что ждет НИИ в случае очередного опоздания: арест банковских счетов и имущества, шестьсот тысяч рублей исполнительного сбора. Беседа сработала: руководство института тут же погасило долг.