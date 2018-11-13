2018-11-13T19:25:43+03:00
Общество

Петербургский метрополитен закупает «детекторы бомб»

Приборы чувствуют пары взрывчатых веществ
Анна ПОСЛЯНОВА
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Проверять багаж пассажиров смогут снаружи, не вскрывая его, а значит, более оперативноПроверять багаж пассажиров смогут снаружи, не вскрывая его, а значит, более оперативноФото: Евгения ГУСЕВА
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Петербург, переживший теракт в метро 3 апреля 2017-го, продолжает делать подземку все более безопасной. На днях предприятие объявило конкурс на поставку детекторов паров взрывчатых веществ – особых устройств, которые способны «унюхать» бомбу.

Судя по документам госзакупки, на 29 приборов планируют потратить не больше 28,6 миллиона рублей. Закупить и передать их подземке нужно с 17 по 20 декабря. Похоже, внедрить их планируют к Новому году. По всей видимости, ручные приборы появятся на самых многолюдных станциях. Проверять багаж пассажиров смогут снаружи, не вскрывая его, а значит, более оперативно.

– Целями данной закупки является осуществление безопасных и бесперебойных, с высокой культурой обслуживания перевозок пассажиров, – объясняет заказчик.

Каждый ручной прибор должен быть не тяжелее двенадцати кило. Также он должен работать беспрерывно не меньше двух часов и заряжаться не дольше шести. На запах взрывчатки анализатор должен реагировать максимум за три секунды.

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