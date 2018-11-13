В «Кресты» пытались передать леденцы с начинкой из наркотиков

СЕГОДНЯ 19:46 2018-11-13T19:46:04+03:00

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Побаловать товарища, оказавшегося в сизо, сладеньким попыталась предприимчивая петербурженка. Женщина решила передать в «Кресты» пакет леденцов с наркотической начинкой.

– При досмотре продуктовой передачи внимание сотрудников сизо привлекли леденцы с белым веществом внутри, которое отличалось от основного состава конфет, – сообщают в пресс-службе Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Петербургу и области.

Из леденцов вытащили метадон в особо крупном размере. Фото: УФСИН по Санкт-Петербургу и Ленобласти

Сласти отправили на экспертизу. Специалисты установили, что белая начинка не что иное, как наркотическое вещество метадон. Общая масса запрещенного «сюрприза» составила почти 1,2 грамма. А это, к слову, уже особо крупный размер.

Женщину тут же задержали. Результаты проверки передали в полицию. Теперь «сластену» ждет уголовное дело. Вскоре она сама может угодить за решетку на срок до пятнадцати лет.