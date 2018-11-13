2018-11-13T20:41:40+03:00
Происшествия

Бизнесменов из Выборга поймали на уклонении налогов на 46 миллионов рублей

В течение трех лет они подавали ложные декларации
Людмила ИЛЬИНА
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Осуществляя предпринимательсткую деятельнность по производству напитков в Выборге Ленинградской области, руководство организации ООО "Национальный винный терминал" на протяжение трех лет уклонялось от уплаты налогов в особо крупном размере.

Следователи выяснили, что с 2012 по 2014 год компания задолжала в бюджет 46,6 млн. рублей. С целью сокрытия своих обязательств по налогам, в частности НДС, руководство организации подавало ложные декларации в налоговый орган.

- В ходе следствия обвиняемая свою вину не признала, - сообщает следственный комитет РФ по Ленинградской области.

В данный момент по делу собрана достаточная доказательная база, материалы направлены в суд. На время разбирательств следственными ораганами СКР на имущество руководителя фирмы наложен арест.

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