Чемпионат мира по волейболу может пройти в Санкт-Петербурге

13 Нояб. 22:35 2018-11-13T22:40:54+03:00

Мундиаль, на который претендует Россия, пройдет в 2022 году

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Чемпионат мира по футболу в 2018 году прошел в России, и Санкт-Петербург был одним из городов, принимавших мундиаль. И в стране, и в Северной столице все прошло на отлично. И теперь Петербург может принять чемпионат мира по волейболу.

Этот мундиаль стартует в 2022 году. Смольный выдвинул Северную столицу в заявку на право проведения ЧМ. Наш город на заседании комиссии по организации и проведению спортивных соревнований в России представлял вице-губернатор Владимир Кириллов.

Он отметил, что в Петербурге вся необходимая инфраструктура уже сформирована, кроме того, есть и опыт проведения чемпионата мира по футболу.

- Мы приобрели бесценный опыт организации операционной деятельности по обеспечению комфортных и безопасных условий пребывания в нашем городе все категорий участников и гостей мероприятия, - цитируют Кириллова "Невские новости".

Кто же станет страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу, станет известно в течение двух недель.