В Петроградском районе вспыхнула иномарка

СЕГОДНЯ 00:01 2018-11-14T00:03:23+03:00

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Вечером во вторник,13 ноября, пожарных вызвали в Петроградский район. Там загорелся "Ситроен". На место ЧП дежурный направил две пожарные машины и девять человек спасателей. Огонь не успел перекинуться на другие машины.

- Меньше чем через полчаса пожар потушили. В автомобиле выгорел моторный отсек. Сведения о пострадавших не поступали, - сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России.

Что именно произошло, и почему загорелся автомобиль, еще предстоит выяснить. Причины возгорания будут устанавливать специалисты.