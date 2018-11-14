В Петроградском районе вспыхнула иномарка
С пожаром справились за 30 минут
Машину потушили за полчасаФото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:
Вечером во вторник,13 ноября, пожарных вызвали в Петроградский район. Там загорелся "Ситроен". На место ЧП дежурный направил две пожарные машины и девять человек спасателей. Огонь не успел перекинуться на другие машины.
- Меньше чем через полчаса пожар потушили. В автомобиле выгорел моторный отсек. Сведения о пострадавших не поступали, - сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России.
Что именно произошло, и почему загорелся автомобиль, еще предстоит выяснить. Причины возгорания будут устанавливать специалисты.