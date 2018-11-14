Погода в Петербурге в среду, 14 ноября: Слабый дождь и до плюс пяти

СЕГОДНЯ 07:49 2018-11-14T07:49:08+03:00

По сравнению с прошедшим вторником, в городе будет теплее и суше

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Все познается в сравнении. Если для начала осени плюс пять на градуснике – это холодно, то в середине ноября – даже тепло. Аналогично и с дождями. Во вторник с неба лило почти не переставая, а сегодня, в среду, будет почти сухо – лишь небольшая морось.

- 14 ноября в Санкт-Петербурге ожидается облачная погода, небольшой дождь. Ветер переменчивый, но слабый. Температура воздуха составит от 4 до 6 градусов тепла, атмосферное давление будет слабо повышаться.

Вышедшие на работу пораньше горожане могли почувствовать, что уже с утра на улице довольно тепло, а безветренная и почти без осадков погода, создаст приятные ощущения на улице. Не ожидается никаких неблагоприятных природных явлений и в Ленинградской области.

Почти такой же прогноз метеорологи дают на завтра, 15 ноября, предупреждая лишь о тумане, а вот в пятницу, 16 числа, в городе не Неве снова пойдут дожди, зато потеплеет еще больше – до плюс семи.