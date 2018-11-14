2018-11-14T08:04:20+03:00
Происшествия

Пожарные за полчаса потушили огонь в подвале элитной многоэтажкив Приморском районе

Возгорание произошло ближе к ночи и перепугало жильцов дома
Петр КИБЕР
Поделиться:
Пожарные за полчаса потушили огонь в подвале дома в Приморском районе.Пожарные за полчаса потушили огонь в подвале дома в Приморском районе.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Около одиннадцати часов вечера во вторник, 13 ноября, по телефону «01» стали звонить жители дома номер 16 по Фермскому шоссе. Их обеспокоил дым, шедший из подвала здания. На место сразу же выехали несколько пожарных расчетов Приморского района.

- Сообщение на пульт дежурного поступило в 23:10. Прибывшие на место бойцы противопожарной службы обнаружили, что в подвале площадью в 200 квадратных метров горит участок в два квадратных метра, - сообщает пресс-служба петербургского управления МЧС.

Опасность огня в подвальном помещении была в том, что если бы огонь разгорелся, он мог пойти выше и в ловушке оказались бы все жильцы элитной многоэтажки, которые в позднее время уже были дома.

Но пожарные, которых было 14 человек и три машины, быстро справились с пламенем и уже в 0:36 было сообщено о ликвидации возгорания. Никто при ЧП не пострадал.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Погода в Петербурге в среду, 14 ноября: Слабый дождь и до плюс пяти
В Петроградском районе вспыхнула иномарка
Иномарка врезалась в электричку под Санкт-Петербургом
Чемпионат мира по волейболу может пройти в Санкт-Петербурге
Бизнесменов из Выборга поймали на уклонении налогов на 46 миллионов рублей
В «Кресты» пытались передать леденцы с начинкой из наркотиков
Петербургский метрополитен закупает «детекторы бомб»
С НИИ в пользу Минобороны взыскали 8,5 миллиона рублей
Из Петербурга в Невскую Дубровку пустят метеоры
На намыве Васильевского вместо незаконной парковки появился парк
Смольный выделит на ремонт школьных стадионов более ста миллионов рублей
Съемки фильма «Дылда» на три дня ограничат проезд в центре
Приезжий из Тверской области совратил девятиклассницу в петербургском отеле
На Васильевском острове «металлисты» украли 380 метров забора
Мост на Волхонском шоссе в Петербурге отремонтируют за 44 миллиона рублей
Вячеслав Макаров наградил маму Георгия Полтавченко
Утром Петербург парализовали 8-балльные пробки
Ленобласть готова достраивать «чистые» недострои
Путешественники признали Петербург самым добрым городом в стране
На детской площадке в центре Петербурга нашли мертвую женщину с плюшевым мишкой