Пожарные за полчаса потушили огонь в подвале элитной многоэтажкив Приморском районе

СЕГОДНЯ 08:04 2018-11-14T08:04:20+03:00

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Около одиннадцати часов вечера во вторник, 13 ноября, по телефону «01» стали звонить жители дома номер 16 по Фермскому шоссе. Их обеспокоил дым, шедший из подвала здания. На место сразу же выехали несколько пожарных расчетов Приморского района.

- Сообщение на пульт дежурного поступило в 23:10. Прибывшие на место бойцы противопожарной службы обнаружили, что в подвале площадью в 200 квадратных метров горит участок в два квадратных метра, - сообщает пресс-служба петербургского управления МЧС.

Опасность огня в подвальном помещении была в том, что если бы огонь разгорелся, он мог пойти выше и в ловушке оказались бы все жильцы элитной многоэтажки, которые в позднее время уже были дома.

Но пожарные, которых было 14 человек и три машины, быстро справились с пламенем и уже в 0:36 было сообщено о ликвидации возгорания. Никто при ЧП не пострадал.