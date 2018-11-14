2018-11-14T09:37:50+03:00
Общество

В Петербурге закрыли вестибюль метро «Гостиный двор»

Причиной для ограничений стал найденный бесхозный предмет
Петр КИБЕР
Поделиться:
В Петербурге закрыли вестибюль метро «Гостиный двор».В Петербурге закрыли вестибюль метро «Гостиный двор».Фото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Почти в самый утренний час пик на вход и выход закрылся вестибюль станции метро «Гостиный двор», расположенной в самом центре Петербурга. По сообщению пресс-службы подземки, причиной для ограничений стал обнаруженный бесхозный предмет.

- В 9:07 14 ноября вестибюль станции «Гостиный двор» закрыт для пассажиров, сама станция работает в обычном режиме, - сообщает метрополитен в своем телеграмм-канале.

В настоящее время пассажиры не могут попасть в метро, впрочем, петербуржцы и гости города вольны воспользоваться соседними станциями «Невский проспект» и «Сенная площадь/Садовая», расположенными в 10-15 минутах шагом. Либо же горожанам придется пересесть на наземный общественный транспорт.

Ждать, пока пройдет проверка «Гостиного двора» придется не меньше получаса. А зачастую специалистам по безопасности приходится работать в подземке и дольше. Пока сведений об открытии вестибюля не поступало.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Вслед за «Гостиным двором» в Петербурге на полчаса закрывали метро «Площадь Ленина»
В ночь с 14 на 15 ноября на рукавах Невы закрывается навигация
14 ноября в Ледовом дворце петербургский СКА примет «Адмирал»
В Петербургском метро рассказали, как поезда выдерживают график движения
Петербург не получит две велодорожки до Нового года
Пожарные за полчаса потушили огонь в подвале элитной многоэтажкив Приморском районе
Погода в Петербурге в среду, 14 ноября: Слабый дождь и до плюс пяти
В Петроградском районе вспыхнула иномарка
Иномарка врезалась в электричку под Санкт-Петербургом
Чемпионат мира по волейболу может пройти в Санкт-Петербурге
Бизнесменов из Выборга поймали на уклонении налогов на 46 миллионов рублей
В «Кресты» пытались передать леденцы с начинкой из наркотиков
Петербургский метрополитен закупает «детекторы бомб»
С НИИ в пользу Минобороны взыскали 8,5 миллиона рублей
Из Петербурга в Невскую Дубровку пустят метеоры
На намыве Васильевского вместо незаконной парковки появился парк
Смольный выделит на ремонт школьных стадионов более ста миллионов рублей
Съемки фильма «Дылда» на три дня ограничат проезд в центре
Приезжий из Тверской области совратил девятиклассницу в петербургском отеле
На Васильевском острове «металлисты» украли 380 метров забора
Мост на Волхонском шоссе в Петербурге отремонтируют за 44 миллиона рублей
Вячеслав Макаров наградил маму Георгия Полтавченко
Утром Петербург парализовали 8-балльные пробки
Ленобласть готова достраивать «чистые» недострои
Путешественники признали Петербург самым добрым городом в стране
На детской площадке в центре Петербурга нашли мертвую женщину с плюшевым мишкой