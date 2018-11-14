В Петербурге закрыли вестибюль метро «Гостиный двор»

СЕГОДНЯ 09:37 2018-11-14T09:37:50+03:00

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Почти в самый утренний час пик на вход и выход закрылся вестибюль станции метро «Гостиный двор», расположенной в самом центре Петербурга. По сообщению пресс-службы подземки, причиной для ограничений стал обнаруженный бесхозный предмет.

- В 9:07 14 ноября вестибюль станции «Гостиный двор» закрыт для пассажиров, сама станция работает в обычном режиме, - сообщает метрополитен в своем телеграмм-канале.

В настоящее время пассажиры не могут попасть в метро, впрочем, петербуржцы и гости города вольны воспользоваться соседними станциями «Невский проспект» и «Сенная площадь/Садовая», расположенными в 10-15 минутах шагом. Либо же горожанам придется пересесть на наземный общественный транспорт.

Ждать, пока пройдет проверка «Гостиного двора» придется не меньше получаса. А зачастую специалистам по безопасности приходится работать в подземке и дольше. Пока сведений об открытии вестибюля не поступало.