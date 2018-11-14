2018-11-14T10:10:09+03:00
Спорт

14 ноября в Ледовом дворце петербургский СКА примет «Адмирал»

Гости из Владивостока не блещут в нынешнем сезоне, но постараются навязать армейцам борьбу
Петр КИБЕР
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14 ноября в Ледовом дворце петербургский СКА примет «Адмирал». Фото: ХК СКА14 ноября в Ледовом дворце петербургский СКА примет «Адмирал». Фото: ХК СКА
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Еще не забылась блестящая победа СКА над лидером регулярного чемпионата КХЛ екатеринбургским «Автомобилистом», как в гости к армейцам едет другой дальний гость – владивостокский «Адмирал».

- Встреча пройдет 14 ноября в Ледовом дворце Санкт-Петербурга, начало матча в 19:30, - сообщает пресс-служба соперников СКА.

Надо сказать, что в предстоящей игре петербуржцы выглядят фаворитами. За красно-синих говорит лучшее положение в чемпионате – СКА стоит вторым на «Западе», а «Адмирал» - только двенадцатым, предпоследним, на «Востоке».

Кроме того, по личным встречам весомое преимущество также на стороне петербуржцев. Из девяти игр СКА победил в шести. Причем последние четыре матча остались за армейцами.

Впрочем, в нынешнем сезоне хоккейная команда с берегов Невы была сильно перестроена и сейчас не выглядит непреодолимой силой, которую раньше боялись все клубы КХЛ. Так что результат встречи непредсказуем.

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