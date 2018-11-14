СЕГОДНЯ 10:45 2018-11-14T10:46:20+03:00

В ночь с 14 на 15 ноября на рукавах Невы закрывается навигация. Фото: Тимур ХАНОВ

С четверга мосты, расположенные на малых реках Петербурга, разводиться не будут

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Одна из визитных карточек Петербурга – разводные мосты с наступлением поздней осени постепенно отправляются на зимние каникулы. В ночь с 14 на 15 ноября закрывается навигация на рукавах Невы.

- Разводка мостов с этого времени прекращается, но может быть осуществлена для пропуска судов по индивидуальной заявке, - сообщает пресс-служба «Мостотреста».

При этом навигация по Неве и Малой Невке будет продолжаться вплоть до 30 ноября. Этому способствует и достаточно теплая погода, благодаря которой не приходиться выводить ледокол на реку. Туристам, которые хотят успеть посмотреть на разводные мосты Петербурга еще в этом году, стоит поторопиться.

Длительность навигации традиционно определяется количеством заявок на проведение судов из акватории Финского залива в Ладогу и обратно. Обычно активное судоходство заканчивается с наступлением холодов и появлением льда на воде.