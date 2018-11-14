СЕГОДНЯ 11:21 2018-11-14T11:21:58+03:00

Вслед за «Гостиным двором» в Петербурге на полчаса закрывали метро «Площадь Ленина». Фото: Олег ЗОЛОТО

Как и в первом случае, причиной ограничений стал бесхозный предмет

Изменить размер текста: A A

Несколько дней пассажиры петербургского метрополитена беспрепятственно пользовались подземкой, радуясь отсутствию привычных закрытий станций. Но все хорошее когда-то заканчивается. За утро 14 ноября в городе дважды закрывали станции метро.

- в 10:19 из-за обнаруженного бесхозного предмета закрыт вестибюль «Площадь Ленина», - сообщила пресс-служба подземки в своем телеграмм-канале.

К месту ЧП быстро прибыли экстренные службы, которые за полчаса проверили находку и, поняв, что ничего опасного в ней нет, разрешили вновь пускать пассажиров внутрь. В 10:42 вход на станцию был открыт.

Напомним, что чуть раньше – с девяти до половины десятого утра был закрыт вход на «Гостиный двор». Здесь также проверяли забытый кем-то из пассажиров пакет.

В метрополитене убедительно просят петербуржцев быть внимательнее и не создавать трудности другим горожанам из-за своей рассеянности.