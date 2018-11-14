2018-11-14T16:06:35+03:00
Происшествия

Инспектор рыбохраны по Ленобласти «крышевал» браконьеров

Они безнаказанно занимались незаконной добычей лосося
Степан СТЕПАНОВ
Поделиться:
Следователь СКР задержал инспектора рыбохраны.Следователь СКР задержал инспектора рыбохраны.Фото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

В течение года в Ленобласти браконьеры спокойно занимались выловом атлантического лосося в реке Нарва Кингисеппского района, так как старший инспектор из Федерального агентсва по рыболовству крышевал их деятельность. По данному факту уже возбуждено уголовное дело по статье «злоупотребление должностными полномочиями».

- С октября 2017 года по октябрь 2018 года старший инспектор Кингисеппского отдела государственного контроля, надзора и рыбохраны по Санкт-Петербургу и Ленобласти неоднократно предупреждал браконьеров о дате, времени и месте проведения рейдов правоохранительных и контролирующих органов, - сообщили в СУ СКР по Ленинградской области. - Другими словами, подозреваемый обеспечивал браконьерам, которые занимались незаконной добычей лосося с помощью сетей, условия для избежания уголовной ответственности, предусмотренной законодательством.

Следователь СКР задержал инспектора рыбохраны, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование по уголовному делу продолжается.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Зенит» встретится в Лиге чемпионов с «Шомоном»
Музейный комплекс «Оборона и блокада Ленинграда» может появиться в Петербурге в 2021 году
Антимонопольная служба остановила закупку новогодних украшений для Петербурга
Подозреваемый в педофилии мужчина вызван на допрос в Ленобласти
Петербургские депутаты отказались от идеи штрафовать за забытые в метро вещи
В Гатчине поставят памятник царю Александру III
Под Петербургом двух школьниц сбила электричка
Вслед за «Гостиным двором» в Петербурге на полчаса закрывали метро «Площадь Ленина»
В ночь с 14 на 15 ноября на рукавах Невы закрывается навигация
14 ноября в Ледовом дворце петербургский СКА примет «Адмирал»
В Петербурге закрыли вестибюль метро «Гостиный двор»
В Петербургском метро рассказали, как поезда выдерживают график движения
Петербург не получит две велодорожки до Нового года
Пожарные за полчаса потушили огонь в подвале элитной многоэтажкив Приморском районе