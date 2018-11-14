Инспектор рыбохраны по Ленобласти «крышевал» браконьеров

СЕГОДНЯ 16:06 2018-11-14T16:06:35+03:00

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В течение года в Ленобласти браконьеры спокойно занимались выловом атлантического лосося в реке Нарва Кингисеппского района, так как старший инспектор из Федерального агентсва по рыболовству крышевал их деятельность. По данному факту уже возбуждено уголовное дело по статье «злоупотребление должностными полномочиями».

- С октября 2017 года по октябрь 2018 года старший инспектор Кингисеппского отдела государственного контроля, надзора и рыбохраны по Санкт-Петербургу и Ленобласти неоднократно предупреждал браконьеров о дате, времени и месте проведения рейдов правоохранительных и контролирующих органов, - сообщили в СУ СКР по Ленинградской области. - Другими словами, подозреваемый обеспечивал браконьерам, которые занимались незаконной добычей лосося с помощью сетей, условия для избежания уголовной ответственности, предусмотренной законодательством.

Следователь СКР задержал инспектора рыбохраны, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование по уголовному делу продолжается.