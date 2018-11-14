Инспектор рыбохраны по Ленобласти «крышевал» браконьеров
В течение года в Ленобласти браконьеры спокойно занимались выловом атлантического лосося в реке Нарва Кингисеппского района, так как старший инспектор из Федерального агентсва по рыболовству крышевал их деятельность. По данному факту уже возбуждено уголовное дело по статье «злоупотребление должностными полномочиями».
- С октября 2017 года по октябрь 2018 года старший инспектор Кингисеппского отдела государственного контроля, надзора и рыбохраны по Санкт-Петербургу и Ленобласти неоднократно предупреждал браконьеров о дате, времени и месте проведения рейдов правоохранительных и контролирующих органов, - сообщили в СУ СКР по Ленинградской области. - Другими словами, подозреваемый обеспечивал браконьерам, которые занимались незаконной добычей лосося с помощью сетей, условия для избежания уголовной ответственности, предусмотренной законодательством.
Следователь СКР задержал инспектора рыбохраны, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Расследование по уголовному делу продолжается.