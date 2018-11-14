2018-11-14T16:23:10+03:00
Происшествия

Подозреваемый в педофилии мужчина вызван на допрос в Ленобласти

24-летний приезжий может быть причастен к совращению двух 5-летних мальчиков
Степан СТЕПАНОВ
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В Ленобласти арестовали молодого мужчину, совращавшего 5-летних мальчиков.В Ленобласти арестовали молодого мужчину, совращавшего 5-летних мальчиков.Фото: Алексей ФОКИН
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В Ленинградской области возбуждено уголовное дело в отношении 24-летнего мужчины, которого подозревают в насильственных действиях сексуального характера в отношении 5-летних детей. Гражданин, приехавший в Петербург из одной из среднеазиатских республик, по информации из СУ СКР, уже допрошен.

- По версии следствия, все произошло 10 ноября: мать двух 5-летних мальчиков со своими знакомыми находилась в дачном доме в деревне Прибытково Гатчинского района, - сообщается на официальном сайте следственного комитета Ленобласти. - Воспользовавшись удобным моментом, злоумышленник совершил насильственные действия сексуального характера в отношении детей, которые из-за возраста даже не поняли, что произошло. Но после этого сами указали на этого человека.

Подозреваемый задержан, расследование продолжается.

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