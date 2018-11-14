Музейный комплекс «Оборона и блокада Ленинграда» может появиться в Петербурге в 2021 году

СЕГОДНЯ 18:24 2018-11-14T18:24:11+03:00

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Сегодня в Петербурге презентовали вызывающий споры музейный долгострой Петербурга – комплекс «Оборона и блокада Ленинграда». Выбранное под строительство место неоднократно критиковалось. И прошедшая дискуссия вновь обошлась не без этого.

– То, что сейчас представлено – это концепция, которая заложена в задание на проектирование, - генеральный директор Центра выставочных и музейных проектов Сергей Важенин. - Параллельно идет работа над экспозицией. Сейчас мы убрали все сроки окончания проекта. Мы говорили: 2020-2021 годы. Но работа затянула нас и увлекла. Что касается места. То куда бы мы ни перенесли музейный комплекс, везде будут положительные и отрицательные отзывы. Город очень плотно застроен.

Среди тех, кого ответ директора Центра выставочных и музейных проектов не удовлетворил, оказался и бывший вице-губернатор Петербурга Владимир Яковлев.

– Я – последний блокадник, который работал в составе правительства Петербурга, - напомнил он. - Я испытываю личную симпатию к тем, кто занимается этим проектом, но, то дело, за которое они взялись – оно очень не ленинградское. Потому что когда автор концепции говорит, что у нас нет достойной памяти блокады… Не дай бог никому такой памяти, как Пискаревское кладбище! Для музейного комплекса выбрано труднодоступное место неблокадного характера.

По словам Владимира Яковлева, он обсуждал проблему сохранения памяти о блокаде с Даниилом Граниным. Они сходились на мысли, что делать это нужно очень деликатно. А проект музейного комплекса этому критерию не удовлетворяет.