2018-11-14T18:22:33+03:00
Общество

Антимонопольная служба остановила закупку новогодних украшений для Петербурга

В УФАС поступили жалобы на проведение конкурса
Роман ЛЯЛИН
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УФАс Санкт-Петербурга остановило конкурс госзакупок на украшение города к Новому году. Антимонопольная служба проведет проверку по трем жалобам на аукцион общей суммой 33 миллиона рублей. Такое решение было принято после обращения компании «Иллюминация».

- Санкт-Петербургское УФАС России приостановило очередные аукционы на оказание услуг по оформлению: Вознесенского проспекта и Большого проспекта Петроградской стороны на сумму 10,1 миллиона рублей, - говорится в сообщании УФАС. - Также остановлены аукционы на оформление города новогодними искусственными елями высотой 14 метров на сумму 9,7 миллиона рублей и мостов Александра Невского и Сампсониевского на сумму13,9 миллиона рублей.

В далобе указана, что документация составлена неправильно и с граматическим ошибками.

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