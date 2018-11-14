Антимонопольная служба остановила закупку новогодних украшений для Петербурга

СЕГОДНЯ 18:22 2018-11-14T18:22:33+03:00

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УФАс Санкт-Петербурга остановило конкурс госзакупок на украшение города к Новому году. Антимонопольная служба проведет проверку по трем жалобам на аукцион общей суммой 33 миллиона рублей. Такое решение было принято после обращения компании «Иллюминация».

- Санкт-Петербургское УФАС России приостановило очередные аукционы на оказание услуг по оформлению: Вознесенского проспекта и Большого проспекта Петроградской стороны на сумму 10,1 миллиона рублей, - говорится в сообщании УФАС. - Также остановлены аукционы на оформление города новогодними искусственными елями высотой 14 метров на сумму 9,7 миллиона рублей и мостов Александра Невского и Сампсониевского на сумму13,9 миллиона рублей.

В далобе указана, что документация составлена неправильно и с граматическим ошибками.