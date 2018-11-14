2018-11-14T20:44:02+03:00
Общество

Петербург подписал с Сингапуром соглашение о сотрудничестве

Северная столица изучит опыт коллег в транспортной инфраструктуре
Роман ЛЯЛИН
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Петербург будет сотрудничать с СингапуромПетербург будет сотрудничать с Сингапуром
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Руководство Санкт-Петербурга во время саммита Россия – АСЕАН подписало соглашение с Сингапуром. Северная столица будет сотрудничать с зарубежным государством в торгово-экономической, научно-технической и социальной областях. Со стороны Петербурга город представлял вице-губернатор Игорь Албин.

- Петербург и Сингапур также будут сотрудничать в создании интеллектуальной транспортной платформы Санкт-Петербурга, - рассказывают в Смольном. - В части работы над созданием интеллектуальной транспортной системы с использованием современных технологий и навигационной системы ГЛОНАСС.

К слову, соглашение заключили на неопределенный срок.

- Мы нацелены на то, чтобы грамотное транспортное планирование, инновационные решения и технологии позволили улучшить транспортную ситуацию в Санкт-Петербурге, - объяснил вице-губернатор Игорь Албин.

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