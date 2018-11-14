Вице-губернатор Петербурга Михаил Мокрецов может покинуть свой пост

СЕГОДНЯ 21:29 2018-11-14T21:29:37+03:00

Официального подтверждения этому пока нет

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Вице-губернатор Санкт-Петербурга Михаил Мокрецов, отвечающий в Смольном за работу экономического и имущественного направления, может покинуть свой пост. Информация об этом появилась в городских СМИ. Однако официально в пресс-службе администрации губернатор Северной столицы эту информацию пока не подтверждают.

Михаил Мокрецов начал работу в администрации губернатора Санкт-Петербурга в 2013 году. До этого он занимал пост помощника полпреда президента России в Северо-Западном федеральном округе.

Перестановки в правительстве Санкт-Петербурга начались после того, как губернатор Георгий Полтавченко покинул свой пост. На его место был назначен полномочный представитель президента России в СЗФО Александр Беглов.