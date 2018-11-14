Петербурженка зарезала сожителя, который пытался лечь в кровать в обуви
Почти год назад петербурженка Марина Калагина сильно разозлилась на своего сожителя. Была, правда, пьяна. Как она объяснила потом следствию, мужчина пытался лечь на кровать не только в верхней одежде, но и в обуви.
Стерпеть такое женщина не могла и наказала сожителя пятью ударами ножом. Лезвие она вонзила любимому в голову и в ноги. От полученных травм мужчина скончался.
Сегодня, 14 ноября, состоялся суд. Несмотря ни на что, свою вину убившая сожителя женщина отрицала. Но суд счел представленные обвинением доказательства достаточными и признал Калагину виновной по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего". Ближайшие шесть лет она проведет в колонии общего режима.