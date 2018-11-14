Петербурженка зарезала сожителя, который пытался лечь в кровать в обуви

14 Нояб. 22:30 2018-11-14T22:30:59+03:00

Всего она нанесла сожителю не менее пяти ударов ножом. Фото: Архив "КП"

Суд отправил ее в колонию на шесть лет

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Почти год назад петербурженка Марина Калагина сильно разозлилась на своего сожителя. Была, правда, пьяна. Как она объяснила потом следствию, мужчина пытался лечь на кровать не только в верхней одежде, но и в обуви.

Стерпеть такое женщина не могла и наказала сожителя пятью ударами ножом. Лезвие она вонзила любимому в голову и в ноги. От полученных травм мужчина скончался.

Сегодня, 14 ноября, состоялся суд. Несмотря ни на что, свою вину убившая сожителя женщина отрицала. Но суд счел представленные обвинением доказательства достаточными и признал Калагину виновной по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего". Ближайшие шесть лет она проведет в колонии общего режима.