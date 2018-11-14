2018-11-14T23:28:24+03:00
Происшествия

Петербуржец нашел ключи от "Шевроле Круз" и пытался продать иномарку

Теперь ему грозит до шести лет тюрьмы
Елена МОЛОДКИНА
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Машину угонщик нашел быстро - по звуку сигнализацииМашину угонщик нашел быстро - по звуку сигнализацииФото: Тимур ХАНОВ
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Внимательный 30-летний петербуржец нашел на земле ключи от автомобиля. Не прошел мимо, а поднял связку. Только вот вместо хозяина решил найти сам автомобиль.

- И в тот же день по эмблеме на ключе и сигналу сигнализации отыскал "Шевроле Круз" во дворе дома, где авто был припаркован, - сообщает пресс-служба прокуратуры.

Ну а дальше мужчина вставил ключ в зажигание, завел машину и спокойно уехал на ней. Не для того, чтобы покататься, а чтобы продать. Но его поймали и возбудили уголовное дело по статье "тайное хищение чужого имущества в крупном размере".

Прокуратура Кировского района утвердила обвинительное заключение и направила дело в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемому грозит до шести лет лишения свободы.

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