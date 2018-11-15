Тепло и сухо: Синоптики порадовали петербуржцев прогнозом на четверг, 15 ноября
Изменчивая петербургская погода опять сделала «финт ушами» и вместо снега и гололеда, которые, казалось, должны были накрыть город после похолодания, подарила еще несколько дней тепла.
- 15 ноября в Санкт-Петербурге осадков не ожидается, ветер будет южным и юго-восточным, умеренным. Воздух прогреется до 5 градусов выше ноля, а атмосферное давление немного повысится, - сообщается на сайте городского гидрометцентра.
Туман, о котором предупреждали накануне в МЧС, так и не накрыл Северную столицу ни ночью, ни утром. Не был замечен и гололед на дорогах, что, впрочем, к лучшему.
Сохранится температурный режим в 5-7 градусов тепла и на ближайшие два дня. В пятницу, 16 и субботу, 17 ноября, в городе на Неве ожидается почти безветренная погода с небольшими осадками. Метеорологи сообщают, что над Петербургом будет идти мелкий, но постоянный дождь.