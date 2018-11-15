Ночью в Приморском районе сгорели две иномарки

СЕГОДНЯ 08:15 2018-11-15T08:15:26+03:00

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Еще двум петербургским автомобилистам можно причислить себя к числу несчастливчиков. В ночь на четверг их автомобили пострадали от огня. По неизвестной пока причине, пожар вспыхнул в стоявшем у дома внедорожнике и «зацепил» соседнюю иномарку.

- 15 ноября в 04:43 поступило сообщение о ЧП по адресу: Приморский район, Богатырский проспект, дом 26, корпус 1, - сообщает пресс-служба петербургского управления МЧС.

Приехавшие на место огнеборцы обнаружили, что полыхает припаркованный у обочины «Ленд Ровер». Учитывая, что автомобили имеют свойство сгорать в считанные минуты, то к моменту приезда пожарных спасать оставалось лишь соседний «Мицубиси», который «лизали» языки пламени.

Прошел почти час с момента звонка по «01», прежде чем огонь был потушен. В итоге внедорожник сгорел полностью, а японская иномарка пострадала частично: «обгорели детали кузова», - говорится в рапорте. В 5:34 пожар был ликвидирован, никто из людей не пострадал.