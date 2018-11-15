СКА разгромил «Адмирал» со счетом 8:2

СЕГОДНЯ 08:40 2018-11-15T08:40:53+03:00

Изменить размер текста: A A

Еще один домашний матч петербургского СКА закончился голевым пиршеством. После крупной победы над «Автомобилистом» со счетом 5:2, армейцы просто «уничтожили» владивостокский «Адмирал», забросив в его ворота восемь шайб.

- Хочу поздравить команду СКА с заслуженной победой. Мы сегодня получили урок хорошего мастерства, - приводит слова главного тренера гостей Сергея Светлова пресс-служба петербуржцев.

Надо сказать, что прошедший 14 ноября в Ледовом дворце матч, начинался для СКА не так просто, как предполагала разница в классе команд. Несмотря на то, что армейцы – одни из лидеров «Запада» КХЛ, а «Адмирал» - предпоследняя команда на «Востоке», первыми забросили именно гости.

После ошибки СКА, один на один с армейским голкипером убежал Константин Глазачев и легко переиграл Магнуса Хелльберга. Проигрывая 0:1 петербуржцы ушли на перерыв. Зато во втором и третьем периодах команда разыгралась, трижды реализовав большинство и «заколотив» в общей сложности восемь шайб. Хет-трик сделал Прохоркин.

Одна ответная шайба «Адмирала» уже ничего не решала. Итоговый счет 8:2.