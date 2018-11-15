«Зенит» смог переломить ход матча и обыграл «Партизан» в Еврокубке

СЕГОДНЯ 10:21 2018-11-15T10:22:13+03:00

Встреча баскетбольных команд прошла вчера в Петербурге и закончилась со счетом 75:71

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14 ноября стал удачным днем для спортивного Петербурга. Сразу две волевые победы были одержаны на площадках города на Неве. Вслед за СКА, разгромившим в Ледовом дворце «Адмирал» со счетом 8:2, победы добился и баскетбольный «Зенит», обыгравший сербский «Партизан».

- Это очень важная, непростая победа для нас. Мы не очень здорово провели первую половину, но во второй смогли переломить ход матча благодаря качественной игре в обороне, - приводит слова тренера петербуржцев Василия Карасева пресс-служба «Зенита».

Надо сказать, что матч получился очень сложным. Зенитовцев продолжает «лихорадить», лидеры команды играют нестабильно, а на ужасающе низкий процент попаданий трехочковых бросков обратил внимание и сам наставник команды.

- Меньше десяти процентов. Такого я не припомню, - пожаловался тренер «Зенита».

Впрочем, морально-волевые качества помогли хозяевам «Сибур-Арены» дожать соперника и победить со счетом 75:71. Теперь у петербуржцев 4 победы при трех поражениях и третье место в группе «С» розыгрыша Еврокубка.