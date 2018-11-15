Полиция поймала петербуржца, который слал интимные фото 12-летней пермячке

СЕГОДНЯ 11:54 2018-11-15T11:54:27+03:00

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Полицейские Красносельского района Санкт-Петербурга задержали 28-летнего мужчину, который отправлял автопортреты сексуального характера 12-летней девочке из Перми, с которой познакомился в соцсетях.

- В правоохранительные органы обратились родители школьницы, которые заметили непристойные фотографии в ее компьютере, - пишет «Мойка 78».

Полицейские города Краснокаменск, что в Пермском крае, убедились в том, что поведение взрослого мужчины подпадает под уголовную ответственность, выяснили личность извращенца и связались с петербургскими коллегами. Те, в свою очередь, приехали домой к любителю интимных селфи и забрали его в отделение.

Сейчас петербуржец уже дал показания, против него заведено уголовное дело по статье «Развратные действия в отношении несовершеннолетних». Если мужчину признают виновным, то ему грозит до восьми лет лишения свободы.