2018-11-15T11:54:27+03:00
Происшествия

Полиция поймала петербуржца, который слал интимные фото 12-летней пермячке

Несдержанный мужчина заспамил соцсети девочки своими порно-снимками
Петр КИБЕР
Поделиться:
Полиция поймала петербуржца, который слал интимные фото 12-летней пермячке.Полиция поймала петербуржца, который слал интимные фото 12-летней пермячке.Фото: Рамиль ГАЛИ
Изменить размер текста:

Полицейские Красносельского района Санкт-Петербурга задержали 28-летнего мужчину, который отправлял автопортреты сексуального характера 12-летней девочке из Перми, с которой познакомился в соцсетях.

- В правоохранительные органы обратились родители школьницы, которые заметили непристойные фотографии в ее компьютере, - пишет «Мойка 78».

Полицейские города Краснокаменск, что в Пермском крае, убедились в том, что поведение взрослого мужчины подпадает под уголовную ответственность, выяснили личность извращенца и связались с петербургскими коллегами. Те, в свою очередь, приехали домой к любителю интимных селфи и забрали его в отделение.

Сейчас петербуржец уже дал показания, против него заведено уголовное дело по статье «Развратные действия в отношении несовершеннолетних». Если мужчину признают виновным, то ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24