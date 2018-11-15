Подросток упал с крыши «Красного треугольника» и сломал позвоночник

СЕГОДНЯ 12:52 2018-11-15T13:01:21+03:00

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Заброшенные корпуса завода «Красный треугольник» на Обводном канале не дают покоя подросткам. Но иногда желание полазать по развалинам приводит к печальным последствиям. В августе этого года при падении с четвертого этажа серьезные травмы получила 13-летняя девочка, а вчера со здания сорвался 15-летний парень.

- 14 ноября 2018 года в детскую больницу имени Раухфуса в тяжелом состоянии был доставлен подросток, - пишут «Невские новости».

Врачи диагностировали у пострадавшего переломы ребер и позвоночника. Сейчас парню оказывается вся необходимая помощь.

А вот полиция теперь устанавливает все обстоятельства, при которых школьник чуть не погиб. Особо стражи порядка заинтересовались снимками, появившимися в соцсетях за несколько часов до ЧП. На фотографиях восемь подростков жгут костер на крыше одного из 3-этажных корпусов «Красного треугольника». Те это школьники, ли другие – выяснят правоохранительные органы.

Также предстоит узнать, кто ответственен за охрану территории, на которой едва не случилась трагедия.