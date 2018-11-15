В Петербурге ищут хозяев для морской свинки, которую выбросили на улицу

СЕГОДНЯ 13:48 2018-11-15T13:54:06+03:00

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Брошенную морску свинку нашли возле дома по улице Караваевской, 22, рядом с метро "Рыбацкое". Неизвестные бросили пушистика на лице, поставив рядом с ним воду для питья. Но даже несколько часов на морозе могут стать для домашней питомицы смертельными. Поэтому местные жители стали бить тревогу.

- В доме по Караваевской, 22, напротив детского сада, под лестницей сидит морская свинка, живая! - рассказывают местные жители. - Жалко, может, кто заберет?

Многие с сочувствием отнеслись к зверьку, но никто питомицу пока так и не забрал.

- Увы, свинка - это не собака, и не кошка, - поясняют горожане. - Даже пять минут на улице для нее чревато попаданию в лапы любого хищника. Дай бог, чтобы ее забрали неравнодушные люди.

Сейчас к морской свинке, по словам местных жителей, уже выехали волонтеры из зоозащиты.