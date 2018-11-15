Беглов: Петербург сыграет ведущую роль в ренессансе мировой классической культуры

СЕГОДНЯ 14:26 2018-11-15T14:26:27+03:00

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Сегодня в Северной столице собрался весь цвет российской и мировой культуры. 15 ноября 2018 года в городе открылся VII Санкт-Петербургский международный культурный форум. На мероприятие приехали 35 тысяч человек из более чем ста стран мира. А на торжественной церемонии в атриуме Главного штаба Эрмитажа выступил глава города Александр Беглов.

- Уверен, Северной столице еще предстоит сыграть одну из ведущих ролей. Но не в новой культурной революции, а в неизбежном ренессансе мировой классической культуры, - сказал врио губернатора Петербурга.

По словам градоначальника, именно культура может пробуждать лучшие чувства в человеке и объединять людей всего мира. Сам санкт-петербургский форум Беглов назвал продолжателем исторических традиций, так как именно в городе на Неве больше трехсот лет назад состоялась первая петровская Ассамблея.

Напомним, что VII Санкт-Петербургский международный культурный форум будет проходить с 15 по 17 ноября 2018 года в здании Главного штаба «Эрмитажа».