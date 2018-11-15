2018-11-15T15:02:00+03:00
Общество

Благоустройство набережной Карповки обойдется в 65 миллионов рублей

А у истока реки появился информационный стенд, на котором видно, как все будет красиво
Петр КИБЕР
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Благоустройство набережной Карповки обойдется в 65 миллионов рублей. Фото: Пресс-служба администрации СПбБлагоустройство набережной Карповки обойдется в 65 миллионов рублей. Фото: Пресс-служба администрации СПб
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Благоустройство набережной реки Карповка, несущей свои воды в Петроградском районе Северной столицы, стал одним из самых обсуждаемых проектов в городе. Местные жители с нетерпением ждут, когда вместо стоянки катеров появится новое место для прогулок.

-У дома номер 30, литера А по улице Чапаева установлен информационный стенд, на котором показано, как благоустроят территорию, - сообщает пресс-служба Смольного.

А пока обитатели Петроградской стороны рассматривают будущую пешеходную зону, власти города подгоняют владельцев стоянки маломерных судов, которая располагалась здесь в последние годы. Территория была закрытой, а сквозного прохода от Петропавловской улицы до улицы Чапаева просто не существовало.

Сейчас забор уже демонтировали, а владельцам катеров сказали, что они должны вывезти свои суда до 14 декабря нынешнего года, а к сентябрю 2019-го будет закончен и первый этап благоустройства. Здесь появится тихое прогулочное пространство с участками для семейного отдыха, велодорожками и площадками для маломобильных групп населения. Общая стоимость работ оценивается в 65 миллионов рублей.

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