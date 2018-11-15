2018-11-15T15:58:23+03:00
Происшествия

Пьянице из Петербурга, который заминировал метро, вынесли приговор

Хулигану назначили три года условно
Алла МЕХОНЦЕВА
Поделиться:
Метро парализовал пьяный хулиганМетро парализовал пьяный хулиганФото: Евгения ТРЕУХОВА
Изменить размер текста:

В Санкт-Петербурге вынесли приговор местному жителю, который в августе 2018 года решил пошутить. Мужчина, изрядно приняв на грудь, позвонил в городскую подземку и сообщил о готовившемся там взрыве.

Вечером, в половине десятого, он он поднял телефонную трубку и направил правоохранителей на станцию метро «Черная речка». Там, по сообщению хулигана, с минуты на минуту должен произойти взрыв. Экстренно станцию закрыли. Правда, ничего подозрительного в подземке не нашли.

Пьяного шутника нашли очень быстро. Отпираться тот не стал и признал свою вину.

- Приморский районный суд г. Санкт-Петербурга признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.207 УК РФ. И назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года условно с испытательным сроком 3 года, - сообщили в объединенной пресс-службе судов.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Улица Белинского в Петербурге оказалось самой «клубной» и «пьяной»
Благоустройство набережной Карповки обойдется в 65 миллионов рублей
Беглов: Петербург сыграет ведущую роль в ренессансе мировой классической культуры
В Петербурге ищут хозяев для морской свинки, которую выбросили на улицу
Подросток упал с крыши «Красного треугольника» и сломал позвоночник
Мединский: Доля россиян, которые ходят на культурные мероприятия, выросла до 80 процентов
Полиция поймала петербуржца, который слал интимные фото 12-летней пермячке
В Санкт-Петербурге открылся VII Международный культурный форум 2018
«Зенит» смог переломить ход матча и обыграл «Партизан» в Еврокубке
СКА разгромил «Адмирал» со счетом 8:2
Ночью в Приморском районе сгорели две иномарки
Тепло и сухо: Синоптики порадовали петербуржцев прогнозом на четверг, 15 ноября
На КАДе иномарка "раскидала" водоналивные барьеры и разбилась об ограждения
Петербуржец нашел ключи от "Шевроле Круз" и пытался продать иномарку
Александр Кержаков требует отправить свою жену Милану на судебно-психиатрическую экспертизу