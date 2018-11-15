Пьянице из Петербурга, который заминировал метро, вынесли приговор

СЕГОДНЯ 15:57 2018-11-15T15:58:23+03:00

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В Санкт-Петербурге вынесли приговор местному жителю, который в августе 2018 года решил пошутить. Мужчина, изрядно приняв на грудь, позвонил в городскую подземку и сообщил о готовившемся там взрыве.

Вечером, в половине десятого, он он поднял телефонную трубку и направил правоохранителей на станцию метро «Черная речка». Там, по сообщению хулигана, с минуты на минуту должен произойти взрыв. Экстренно станцию закрыли. Правда, ничего подозрительного в подземке не нашли.

Пьяного шутника нашли очень быстро. Отпираться тот не стал и признал свою вину.

- Приморский районный суд г. Санкт-Петербурга признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.207 УК РФ. И назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года условно с испытательным сроком 3 года, - сообщили в объединенной пресс-службе судов.