2018-11-15T18:20:39+03:00
Авто

На трассах М-10 и А-181 в Ленобласти появилось автоматизированное освещение

178 фонарей установлено вдоль дорог двух населенных пунктов
Степан СТЕПАНОВ
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В Бабино наконец-то стало светло!В Бабино наконец-то стало светло!
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В населенных пунктах Кондратьево и Бабино в Ленобласти, через которые проходят трассы А-181 «Скандинавия» и М-10 «Россия» появилось освещение. Новые линии уже введены в эксплуатацию.

- Новое освещение автоматизировано и управляется через единый диспетчерский центр, - пояснили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад». - Причем, уровень освещенности дороги может регулироваться в зависимости от времени суток, что экономически выгодно. Но самое важное: новые линии освещения должны повысить уровень безопасности на участке федеральной дороги, особенно ночью.

Отметим, через поселок Кондратьево проходит автодорога А-181 «Скандинавия» Санкт-ПетербургВыборг – граница с Финляндией. Среднесуточная интенсивность движения здесь - 5 тысяч авто в сутки. Подрядчик установил вдоль дороги 60 опор освещения по обеим сторонам проезжей части.

Деревня Бабино и вовсе находится на одной из самых оживленных федеральных дорог страны – М-10 «Россия» Москва – Санкт-Петербург, и за сутки через Бабино проезжает до 50 тысяч машин. Теперь на этом участке 118 фонарей.

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