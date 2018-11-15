2018-11-15T18:45:50+03:00
Общество

Утром 16 ноября в Петербурге ожидается гололед

В Северную столицу придет небольшое похолодание
Степан СТЕПАНОВ
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Сильный ветер и гололед пообещали жителям Петербурга.Сильный ветер и гололед пообещали жителям Петербурга.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Если в центральной части России зима начинает вступать в свои права, в Северную столицу морозы не спешат. Хотя небольшое похолодание в ближайшие дни все же ожидается. По прогнозам синоптиков, уже утром в пятницу, 16 ноября, в Петербурге на дорогах возможен гололед. В ГУ МЧС по Ленинградской области также предупредили горожан о сильных порывах ветра в воскресенье, 18 ноября.

- Согласно прогнозу ФГБУ "Северо-Западное УГМС", в выходные возможно усиление ветра порывами до 15-18 м/с, - отметили в региональном МЧС. - В пятницу, 16 ноября, в Петербурге и Ленобласти прогнозируется небольшой дождь, местами морось, ночью температура воздуха на юго-востоке опустится до отметки минус 2 градуса. В остальных районах столбик термометра в вечернее время покажет плюс 3, а днем будет под 8 градусов тепла.

Спасатели предупреждают, что в связи с гололедом в Ленобласти 16 и 18 ноября повышается вероятность ДТП. Будьте аккуратны и внимательны на дорогах.

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