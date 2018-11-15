СЕГОДНЯ 19:26 2018-11-15T19:27:17+03:00

Полюбоваться на «ПапаWок» и успеть сделать селфи на его фоне можно до декабря. Фото: Артем КИЛЬКИН

Изменить размер текста: A A

Скульптура с семьей великанов в полосатых купальниках приветствовали сегодня петербуржцев и гостей города, прогуливавшихся вдоль канала Грибоедова. Необычный арт-объект организаторы представили в день открытия Международного культурного форума, но вообще-то он должен стать символом выставочного проекта «Радикальная текучесть», который откроется только 7 декабря.

В основании шестиметровой композиции усатый глава семьи. Он выталкивает из спасательного круга женщину, а она тянет вверх фигуру ребенка. Называется скульптура «ПапаWок».

- Wok - это котел, который, как в воронку, вбирает в себя все достижения семьи, - рассказывает автор идеи Сергей Бородкин.

Новый арт-объект появился на канале Грибоедова.

Полюбоваться на «ПапаWок» и успеть сделать селфи на его фоне можно до декабря. После этого скульптуру уберут.