2018-11-15T19:36:41+03:00
Происшествия

В Ленобласти судят подростка, который забил бездомного на глазах своих друзей

Несовершеннолетний вину признал
Алла МЕХОНЦЕВА
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Подросток признал свою вину и со следователями общается.Подросток признал свою вину и со следователями общается.Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА
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17-летний подросток из Выборгского раойна, который убил бездомного, предстанет перед судом. Негодяй в июне этого года жестоко расправился с бедняком. На теле 42-летнего бродяги судмедэксперты обнаружили множество ударов, которые подросток нанес руками, ногами и топорищем. Бил точно в голову, лицо и туловище.

О том, что расследование дела об убийстве завершено, рассказали в пресс-службе Следственного комитета Ленобласти. Сыщики рассказывают: подросток признал свою вину и со следователями общается.

Трагедия в Выборгском районе 19 июня произошла после словесной перепалки. Подросток в компании друзей распивал алкоголь. Потом компания отправилась гулять по улице, где и встретила бездомного. Тот попросил у парней сигарету.

- В ходе общения, между бездомным и одним из ребят произошла ссора, в ходе которого спорщики вцепились друг в друга, - рассказывают в СК.

Избитый скончался на месте. А подростки вызвали полицию.

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