Футболиста Башкирова, которого поймали пьяным за рулем, ждут в суде

СЕГОДНЯ 20:35 2018-11-15T20:36:24+03:00

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Футболист из Петербурга Евгений Башкиров, тот самый, что вместе с другом пытался повторить подвиг Мамаева и Кокорина, ответит перед судом. Спортсмена, который любит выпить за рулем, ждут в суде Невского района 26 ноября. Там ему придется ответить за нарушение ч.1 ст.12.8 КоАП.

В нетрезвом виде футболиста клуба «Крылья Советов» застукали вчера, 14 ноября, в Самаре. Там спортсмен управлял арендованным автомобилем “Хендай” и подъехал к одному из популярных ресторанов. Было заметно, что он пьян. Затем он вышел из автомобиля, нашел другой «Делимобиль». В этот момент его и задержали. Но, нужно отдать должное, вел себя прилично.

За такую выходку футболиста могут лишить прав на 2 года, а также оштрафовать.