"Ленфильм" за 1,6 млрд рублей продает свою съемочную площадку

СЕГОДНЯ 21:09 2018-11-15T21:10:23+03:00

"Ленфильм" продает один из павильонов Фото: Олег ЗОЛОТО

Торги продлятся чуть больше месяца

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Киностудия «Ленфильм» продает недействующую съемочную площадку за 1,6 млрд рублей. По данным Единой электронной торговой площадки, речь идет об объекте на улице Тамбасова, 5 в Северной столице.

Известно, что киностудия намеревалась продать эту площадку еще три года назад. Объект имеет значительные размеры (больше 9 га), которые возможно задействовать при строительстве жилой застройки.

Кстати, на участке «Ленфильма» сохранились нежилые помещения. Среди них цеха обработки пленки и водоподготовки, а также склад.

Аукцион по продаже завершится 19 декабря 2018 года.