На Мурманском шоссе сбили лося

СЕГОДНЯ 00:08 2018-11-16T00:08:40+03:00

Изменить размер текста: A A

Вечером 15 ноября на Мурманском шоссе встретились лес и легковой автомобиль встретились на Мурманском шоссе.

- На Мурманке на подъезде к Ладожскому мосту в сторону Синявино сбили лося. Лежит мертвый на обочине. Легковушка вроде целая, - написали очевидцы в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург" ВКонтакте.

По словам очевидцев, животное погибло от полученных травм на месте аварии, а вот машина, к счастью, мало пострадала. На месте ДТП работали сотрудники ДПС.

К слову, осенний период гона, или размножения, у лосей, когда они выходят к людям и на дороги, к ноябрю уже обычно заканчивается. Поэтому сейчас встретить сохатого на дороге шансов уже меньше.