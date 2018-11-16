Погода в Санкт-Петербурге на 16 ноября: Утром облачно, днем дожди
Каждая пятница – маленький праздник для работающих петербуржцев. Конец рабочей недели означает, что впереди два выходных, которые можно провести с семьей или друзьями. И даже не самый благоприятный прогноз от синоптиков не в силах испортить хорошее настроение.
- 16 ноября в Петербурге ожидается облачная погода, утром и днем будут идти дожди, а температура воздуха не поднимется выше плюс шести градусов, сообщается на сайте городского гидрометцентра.
Дополнит картину юго-западный ветер, который, впрочем, будет не особо сильным, а скорее умеренным. Атмосферное давление меняться не будет.
Почти такими же с точки зрения метеорологов окажутся и предстоящие выходные. В субботу будет облачно, с прояснениями, но дождливо. И температура воздуха не поднимется выше семи тепла. А в воскресенье, 18 ноября, похолодает до пяти градусов, но сильный северный ветер сделает все, чтобы казалось еще холоднее. Да и дождь никуда не денется.