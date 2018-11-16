Пожарные за 15 минут потушили горевший на Кондратьевском проспекте БМВ

СЕГОДНЯ 07:21 2018-11-16T07:21:00+03:00

Иномарка стала третьей по счету машиной, вспыхнувшей в этом дворе

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Еще один автомобиль сгорел в Петербурге ночью. Если сутки назад огонь уничтожил пять машин в разных районах города, то сейчас дело ограничилось одной. Черная БМВ, припаркованная во дворе дома 54 на Кондратьевском проспекте, вспыхнула по неизвестным причинам.

- В 0:53 16 ноября на пульт дежурного поступило сообщение о горящем автомобиле в Калининском районе Петербурга, - сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

Через несколько минут на место ЧП прибыли 2 пожарных расчета и 9 бойцов-огнеборцев бросились заливать пеной полыхающую иномарку. С пламенем справились минут за 15, учитывая время прибытия.

Уже в 1:12 пожарные отчитались о ликвидации возгорания. У машины оказался полностью уничтожен моторный отсек со всем содержимым.

А местные жители в соцсетях пишут, что за месяц в этом дворе ночью загорается уже третий автомобиль, что не может не наводить на подозрения.