СЕГОДНЯ 10:58 2018-11-16T10:58:19+03:00

В Веселом поселке водитель газанул и врезался на ржавой «Мазде» в дом. Фото: vk.com/spb_today

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Свист резины и скрежет удара, разбудил утром 16 ноября жителей дома номер 36 по Народной улице. Вышедшие во двор петербуржцы обнаружили разбитую машину, стоящую помятым «носом» в стене здания.

- Около 8 утра человек разогнался по двору, затем затормозил в юз и влетел в дом, - пишут горожане в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Прибежавшие на шум жители Веселого поселка, как исторически называется этот район, обнаружили, что разбитая, старая и ржавая «Мазда» брошена, а водителя нет на месте.

- Ускользнул в дырку, - пошутил один из пользователей соцсетей, намекая на проеденную коррозией переднюю дверь машины.

Вместе с этим горожане удивляются, как можно было разогнаться в плотно заставленном машинами дворе. Впрочем, главное, что соседние автомобили не пострадали от поездки призрачного гонщика, исчезнувшего вместе с наступившим в Петербурге рассветом.