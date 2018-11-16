2018-11-16T11:13:55+03:00
Авто

Смольный посоветовал водителям соблюдать правила парковки в зимний сезон

Машины, которые стоят не по правилам и мешают уборке снега, будут отправлять на штраф-стоянку
Петр КИБЕР
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Смольный посоветовал водителям соблюдать правила парковки в зимний сезон. Фото: Пресс-служба администрации СПбСмольный посоветовал водителям соблюдать правила парковки в зимний сезон. Фото: Пресс-служба администрации СПб
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Предстоящий зимний сезон, как всегда станет проблемой для коммунальных служб и автомобилистов. Одни будут пытаться вовремя вывезти снег, другие – искать чистое место, куда «приткнуть» своего четырехколесного друга. В Смольном водителей попросили быть внимательнее и соблюдать правила парковки, чтобы не мешать уборке.

- В преддверии снежного сезона будет усилен контроль за соблюдением знаков, запрещающих стоянку на улицах в определенные дни и часы – это позволяет оперативно очистить проезжую часть, - сообщает пресс-служба администрации Петербурга.

При этом в Комитете по благоустройству прямо заявили, что стоящие не по правилам машины будут эвакуированы. По словам чиновников, свободную от машин улицу можно очистить в 20 раз быстрее, чем заставленную автомобилями.

Чтобы избежать неприятностей, водителей просят соблюдать правила и уважать труд коммунальщиков.

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