2018-11-16T11:45:00+03:00
Общество

Вход на «Ломоносовскую» ограничат из-за ремонта эскалатора

Поскольку основанная нагрузка ложится на метро в час пик, станцию будут «прикрывать» с 7:50 до 9 утра
Петр КИБЕР
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Вход на «Ломоносовскую» ограничат из-за ремонта эскалатора.Вход на «Ломоносовскую» ограничат из-за ремонта эскалатора.Фото: Александр ГЛУЗ
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Ремонт эскалатора на «Ломоносовской» станет причиной для неудобств пассажиров подземки. На два с половиной месяца по утрам будет ограничен вход на станцию. Ограничения вводятся с 7:50 до 9 утра.

- Особый режим будет действовать с 19 ноября 2018 года по 1 февраля 2019 года по рабочим дням, - сообщает пресс-служба петербургского метрополитена.

Кроме того, с 19 по 30 ноября 2018 года меняется режим работы вестибюлей «Технологический институт». Первый будет открываться с 5:40 и закрываться в 0:55, а второй окажется доступен для пассажиров с семи утра и до восьми вечера. После установки кабин оператора, которые и стали причиной изменений, все вернется как было раньше, то есть наоборот.

В подземке приносят извинения горожанам за будущие неудобства и просят заранее планировать свои поездки и маршруты следования.

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