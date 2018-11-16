СЕГОДНЯ 12:39 2018-11-16T12:39:05+03:00

Поезда из Петербурга в Москву идут с задержкой до двух часов. Фото: Ольга Крыльцова

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Почти с двухчасовой задержкой в Москву прибывают поезда, идущие из Петербурга. Составы притормаживают на участке Осеченка – Спирово, из-за чего опоздание составляет 20 минут и более.

- Специалисты железной дороги предпринимают необходимые меры для минимизации времени задержек поездов, - сообщает пресс-служба Октябрьской железной дороги (ОЖД).

По скупым сведениям железнодорожников, причиной сбоя стали «Технические неисправности», характер которых не сообщается. Впрочем, в Интернете уже появилась информация, что на станции Осеченка идет ремонт моста, что и притормаживает составы дальнего следования.

Точных сроков окончания работ никто не называет, поэтому пассажирам стоит запастись терпением. В ОЖД советуют следить за объявлениями на вокзалах и узнавать фактическое место следования поезда на сайте РЖД.