Поезда из Петербурга в Москву идут с задержкой до двух часов
Почти с двухчасовой задержкой в Москву прибывают поезда, идущие из Петербурга. Составы притормаживают на участке Осеченка – Спирово, из-за чего опоздание составляет 20 минут и более.
- Специалисты железной дороги предпринимают необходимые меры для минимизации времени задержек поездов, - сообщает пресс-служба Октябрьской железной дороги (ОЖД).
По скупым сведениям железнодорожников, причиной сбоя стали «Технические неисправности», характер которых не сообщается. Впрочем, в Интернете уже появилась информация, что на станции Осеченка идет ремонт моста, что и притормаживает составы дальнего следования.
Точных сроков окончания работ никто не называет, поэтому пассажирам стоит запастись терпением. В ОЖД советуют следить за объявлениями на вокзалах и узнавать фактическое место следования поезда на сайте РЖД.